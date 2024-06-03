Киркорову отменили запрет на въезд в Молдавию

Пограничная полиция Молдавии не пустила Киркорова в страну в июле 2022 г., когда он прилетел из Стамбула. Представители пограничной полиции тогда заявили, что отказали Киркорову во въезде, поскольку не были соблюдены условия разрешения на пересечение государственной границы, и не привели никаких других подробностей.