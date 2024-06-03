Киркорову отменили запрет на въезд в Молдавию
Российскому артисту Филипу Киркорову снова разрешат въезд в Молдавию. Он смог оспорить в суде запрет на въезд в страну, сообщает молдавский телеканал TV8.
Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинева в течение 30 дней с даты вынесения решения.
Пограничная полиция Молдавии не пустила Киркорова в страну в июле 2022 г., когда он прилетел из Стамбула. Представители пограничной полиции тогда заявили, что отказали Киркорову во въезде, поскольку не были соблюдены условия разрешения на пересечение государственной границы, и не привели никаких других подробностей.
По словам временно исполняющего обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрия Робу, партия «Шор» не указала в финансовом отчете траты на организацию массовых мероприятий в Кишиневе 19 июня. В частности, российским артистам Киркорову и Алишеру Моргенштерну (признан в России иностранным агентом), по версии следствия, были выплачены гонорары в размере $260 000. Концерт был сорван полицией, которая не разрешила оппозиции установить сцену.