Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

На прошлой неделе сообщалось, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии «Шор» Марины Таубер о незаконном финансировании партии «Шор». Адвокат Таубер Аурелия Коленко заявила, что Киркоров должен был дать в Молдавии показания по делу Таубер, писал ТАСС. Таубер задержали на прошлой неделе. По словам временно исполняющего обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрия Робу, партия «Шор» не указала в финансовом отчете траты на организацию массовых мероприятий в Кишиневе 19 июня. В частности, российским артистам Киркорову и Алишеру Моргенштерну (признан в России иностранным агентом), по версии следствия, были выплачены гонорары в размере $260 000. Концерт был сорван полицией, которая не разрешила оппозиции установить сцену.