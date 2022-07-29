Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию
Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну российского певца Филиппа Киркорова, сообщает «Интерфакс». Сообщается, что артист прилетел в Кишинев из Стамбула. На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию.
В Пограничной Республике Молдова сообщалось, что въезд в страну «некоторым иностранным гражданам» в аэропорту Кишинева был запрещен. «При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе сообщалось, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии «Шор» Марины Таубер о незаконном финансировании партии «Шор». Адвокат Таубер Аурелия Коленко заявила, что Киркоров должен был дать в Молдавии показания по делу Таубер, писал ТАСС. Таубер задержали на прошлой неделе. По словам временно исполняющего обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрия Робу, партия «Шор» не указала в финансовом отчете траты на организацию массовых мероприятий в Кишиневе 19 июня. В частности, российским артистам Киркорову и Алишеру Моргенштерну (признан в России иностранным агентом), по версии следствия, были выплачены гонорары в размере $260 000. Концерт был сорван полицией, которая не разрешила оппозиции установить сцену.
Это не первый случай, когда общественным деятелям и деятелям культуры запрещают въезд в страну. 26 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение МВД об отказе во въезде в республику российской группе «Руки вверх». По мнению министра, «туристско-увеселительные поездки для российских граждан не оправданы».
Еще в мае Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой был запрещен въезд в Латвию. Также Латвия закрыла протокол для Киркорова, а также комиков Владимира Винокура и Евгения Петросяна.
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