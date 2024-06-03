США будут обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент [Украины Владимир] Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой – продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», – сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).