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США будут обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России

Ведомости

США планируют обсудить с Украиной расширение географии атак по объектам внутри России. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент [Украины Владимир] Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой – продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», – сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что поддержка Вашингтона Украине может видоизмениться по мере изменения ситуации на фронте.

31 мая представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским войскам наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, 31 мая заявил, что американским оружием Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о все большей вовлеченности США в конфликт.

20 мая WSJ сообщила, что военное превосходство России над Украиной продолжит увеличиваться, если страны Запада не примут мер для изменения ситуации. Собеседники газеты из числа представителей европейских разведок уточнили, что Россия якобы намерена к 2026 г. создать постоянную армию численностью 1,5 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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