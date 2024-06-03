США будут обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России
США планируют обсудить с Украиной расширение географии атак по объектам внутри России. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент [Украины Владимир] Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой – продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», – сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что поддержка Вашингтона Украине может видоизмениться по мере изменения ситуации на фронте.
31 мая представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила украинским войскам наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, 31 мая заявил, что американским оружием Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о все большей вовлеченности США в конфликт.
20 мая WSJ сообщила, что военное превосходство России над Украиной продолжит увеличиваться, если страны Запада не примут мер для изменения ситуации. Собеседники газеты из числа представителей европейских разведок уточнили, что Россия якобы намерена к 2026 г. создать постоянную армию численностью 1,5 млн человек.