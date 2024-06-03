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Сенат Швейцарии заблокировал выделение Украине помощи на $5,6 млрд

Ведомости

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи в размере 5 млрд швейцарских франков ($5,6 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Финансовый пакет включает в себя не только помощь Украине, но и дополнительное финансирование вооруженных сил Швейцарии на 10,1 млрд франков ($11,3 млрд). «Против» проголосовали 28 парламентариев, «за» – 15.

Средства для Украины были предназначены на реконструкцию инфраструктуры.

Помощь Украине была отклонена сенатом Швейцарии за две недели до саммита по урегулированию на Украине (он состоится 15-16 июня). На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». При этом Россия на мирную конференцию не приглашена.

10 апреля власти Швейцарии заявляли о планах выделить до 2036 г. 5 млрд франков ($5,55 млрд) на восстановление экономики Украины. Уточнялось, что «в качестве первого шага к 2028 г. из бюджета международного сотрудничества будет выделено около 1,5 млрд швейцарских франков». В ноябре 2023 г. президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что страна направит Украине пакет помощи более чем на 100 млн евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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