Сенат Швейцарии заблокировал выделение Украине помощи на $5,6 млрд
Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи в размере 5 млрд швейцарских франков ($5,6 млрд). Об этом сообщает Reuters.
Финансовый пакет включает в себя не только помощь Украине, но и дополнительное финансирование вооруженных сил Швейцарии на 10,1 млрд франков ($11,3 млрд). «Против» проголосовали 28 парламентариев, «за» – 15.
Средства для Украины были предназначены на реконструкцию инфраструктуры.
Помощь Украине была отклонена сенатом Швейцарии за две недели до саммита по урегулированию на Украине (он состоится 15-16 июня). На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». При этом Россия на мирную конференцию не приглашена.
10 апреля власти Швейцарии заявляли о планах выделить до 2036 г. 5 млрд франков ($5,55 млрд) на восстановление экономики Украины. Уточнялось, что «в качестве первого шага к 2028 г. из бюджета международного сотрудничества будет выделено около 1,5 млрд швейцарских франков». В ноябре 2023 г. президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что страна направит Украине пакет помощи более чем на 100 млн евро.