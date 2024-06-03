Сенат Швейцарии заблокировал выделение Украине помощи на $5,6 млрд

Помощь Украине была отклонена сенатом Швейцарии за две недели до саммита по урегулированию на Украине (он состоится 15-16 июня). На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». При этом Россия на мирную конференцию не приглашена.