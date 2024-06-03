Госдепартамент помешал Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в ПМЭФ

По данным «РИА Новости», во время посадки в самолет трое офицеров таможенно-пограничной службы США забрали паспорт Риттера. На его вопрос о причине происходящего, они ответили, что действуют по приказу госдепартамента. По словам Риттера, вместе с ним с рейса был снят бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ.