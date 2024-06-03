Госдепартамент помешал Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в ПМЭФ
Госдепартамент помешал бывшему разведчику США Скотту Риттеру отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил нескольким СМИ, в том числе «РИА Новости» и ТАСС.
По данным «РИА Новости», во время посадки в самолет трое офицеров таможенно-пограничной службы США забрали паспорт Риттера. На его вопрос о причине происходящего, они ответили, что действуют по приказу госдепартамента. По словам Риттера, вместе с ним с рейса был снят бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ.
В 2024 г. ПМЭФ состоится с 5 по 8 июня на площадке выставочного центра «Экспофорум». Темой форума станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста». Запланировано свыше 150 сессий. К 3 июня подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию, отмечал ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В 2023 г. в ПМЭФ приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира (очно и в режиме онлайн). Было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд руб.