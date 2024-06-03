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Госдепартамент помешал Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в ПМЭФ

Ведомости

Госдепартамент помешал бывшему разведчику США Скотту Риттеру отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил нескольким СМИ, в том числе «РИА Новости» и ТАСС.

По данным «РИА Новости», во время посадки в самолет трое офицеров таможенно-пограничной службы США забрали паспорт Риттера. На его вопрос о причине происходящего, они ответили, что действуют по приказу госдепартамента. По словам Риттера, вместе с ним с рейса был снят бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также направлялся на ПМЭФ.

Риттер заявил агентству, что власти США не дали ему вылететь в Россию, потому что опасаются его участия в ПМЭФе. Экс-разведчик подчеркнул, что считает незаконным изъятие у него документов и заявил, что будет оспаривать это решение.

В 2024 г. ПМЭФ состоится с 5 по 8 июня на площадке выставочного центра «Экспофорум». Темой форума станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста». Запланировано свыше 150 сессий. К 3 июня подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию, отмечал ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В 2023 г. в ПМЭФ приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира (очно и в режиме онлайн). Было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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