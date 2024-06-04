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Власти Финляндии намерены рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала

Ведомости

Власти Финляндии планируют рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.

В Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу в апреле. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией. В материале отмечается, что на данный момент ситуация с «безопасностью границы в Юго-Восточной Финляндии и на Сайменском канале стабильна».

По словам Кюккянена, вопрос об открытии канала сначала будет обсуждаться в правительстве. При этом фактическое решение будет принято финским и российским комиссарами канала. Он отметил, что делегаты еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но он может быть решен уже в ближайшее время.

Отмечается, что в 2023 г. на канале было зафиксировано только девять прогулочных судов, грузового движения не наблюдалось. В этом году коммерческого движения не ожидается.

«Возможно, по каналу будут ходить прогулочные суда, но на них повлияют ограничения, введенные правительством на восточной границе», – сказал Кюккянен.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Для решения проблемы в Финляндии рассматривают принятие законопроекта, который позволит депортировать назад в Россию мигрантов при незаконном пересечении границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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