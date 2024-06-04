Власти Финляндии намерены рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала
Власти Финляндии планируют рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.
В Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу в апреле. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией. В материале отмечается, что на данный момент ситуация с «безопасностью границы в Юго-Восточной Финляндии и на Сайменском канале стабильна».
По словам Кюккянена, вопрос об открытии канала сначала будет обсуждаться в правительстве. При этом фактическое решение будет принято финским и российским комиссарами канала. Он отметил, что делегаты еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но он может быть решен уже в ближайшее время.
Отмечается, что в 2023 г. на канале было зафиксировано только девять прогулочных судов, грузового движения не наблюдалось. В этом году коммерческого движения не ожидается.
«Возможно, по каналу будут ходить прогулочные суда, но на них повлияют ограничения, введенные правительством на восточной границе», – сказал Кюккянен.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Для решения проблемы в Финляндии рассматривают принятие законопроекта, который позволит депортировать назад в Россию мигрантов при незаконном пересечении границы.