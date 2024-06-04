Власти Финляндии намерены рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала

По словам Кюккянена, вопрос об открытии канала сначала будет обсуждаться в правительстве. При этом фактическое решение будет принято финским и российским комиссарами канала. Он отметил, что делегаты еще не приступили к обсуждению этого вопроса, но он может быть решен уже в ближайшее время.