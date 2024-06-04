Мишустин утвердил новый перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками в правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Институт кураторства внедрили в РФ 2021 г., напомнили в правительстве. В рамках этой системы куратор обеспечивает разработку и реализацию госпрограммы, своевременную корректировку ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.
В рамках утвержденных Мишустиным изменений госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет курировать зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев. Он же будет отвечать за госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства». Кроме того, вице-премьер будет курировать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, рассказали в правительстве.
Новой для зампреда правительства Александра Новака станет программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», а госпрограмму «Реализация государственной национальной политики» вместо Дмитрия Чернышенко будет курировать Татьяна Голикова. В ведении вице-премьера Дмитрия Григоренко будет программа «Информационное общество», она перейдет к нему также от Чернышенко, к полномочиям которого добавится кураторство над программой «Развитие образования».
Замред правительства Виталий Савельев будет курировать госпрограмму «Развитие транспортной системы», а первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев продолжат курировать закрепленные за ними ранее программы, рассказали в пресс-службе.
Мишустин в мае утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, а также кураторов по федеральным округам, писали «Ведомости». Мантуров будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа вместо Юрия Борисова, Патрушев берет под свою ответственность развитие Сибирского федерального округа. Голикова, как сообщалось, продолжит отвечать за вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.