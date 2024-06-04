Мишустин утвердил новый перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

В рамках утвержденных Мишустиным изменений госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет курировать зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев. Он же будет отвечать за госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства». Кроме того, вице-премьер будет курировать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, рассказали в правительстве.