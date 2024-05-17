Мишустин распределил федеральные округа по ответственным вице-премьерам
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Среди прочего утверждены кураторы по федеральным округам.
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа вместо Юрия Борисова.
Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность развитие Сибирского федерального округа. Ранее за него отвечала Виктория Абрамченко.
Остальные заместители сохранили округа в своем ведении. Татьяна Голикова (здесь и далее все в должности вице-премьеров) продолжит отвечать за вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Дмитрий Григоренко также продолжит отвечать за Центральный федеральный округ.
За Александром Новаком как и ранее закреплен Северо-Кавказский федеральных округ.
За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены Крым, Севастополь и новые регионы – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (они не входят в федеральные округа), а также Южный федеральный округ.
В ведении Дмитрия Чернышенко будет Приволжский федеральный округ.
Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику.
Два заместителя председателя правительства за округа отвечать не будут. Это Виталий Савельев и Алексей Оверчук. Последний курирует участие России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничество с государствами – участниками СНГ, а также вопросы деятельности БРИКС, G-20 и другими международными организациями.