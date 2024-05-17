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Мишустин распределил федеральные округа по ответственным вице-премьерам

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Среди прочего утверждены кураторы по федеральным округам.

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа вместо Юрия Борисова.

Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность развитие Сибирского федерального округа. Ранее за него отвечала Виктория Абрамченко.

Остальные заместители сохранили округа в своем ведении. Татьяна Голикова (здесь и далее все в должности вице-премьеров) продолжит отвечать за вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Дмитрий Григоренко также продолжит отвечать за Центральный федеральный округ.

За Александром Новаком как и ранее закреплен Северо-Кавказский федеральных округ.

За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены Крым, Севастополь и новые регионы – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (они не входят в федеральные округа), а также Южный федеральный округ.

В ведении Дмитрия Чернышенко будет Приволжский федеральный округ.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику.

Два заместителя председателя правительства за округа отвечать не будут. Это Виталий Савельев и Алексей Оверчук. Последний курирует участие России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничество с государствами – участниками СНГ, а также вопросы деятельности БРИКС, G-20 и другими международными организациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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