Мишустин распределил федеральные округа по ответственным вице-премьерам

Два заместителя председателя правительства за округа отвечать не будут. Это Виталий Савельев и Алексей Оверчук. Последний курирует участие России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничество с государствами – участниками СНГ, а также вопросы деятельности БРИКС, G-20 и другими международными организациями.