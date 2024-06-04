Песков: в Кремле не обсуждается объединение Республики Алтай и Алтайского края
В Кремле не ведутся обсуждения насчет объединения Республики Алтай и Алтайского края в связи с отставкой губернатора первого региона и якобы возможным уходом с должности главы второго. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.
«Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас», – сказал Песков.
4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке. В своем Telegram-канале он объяснил, что уход с должности связан с переходом на новую работу. 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что новым главой республики может стать первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Источники «Ведомостей» подтвердили информацию.
Место Турчака на посту секретаря генсовета «Единой России», в свою очередь, может занять полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) 55-летний Владимир Якушев – об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента. По словам одного из источников, Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Для этого ему будет необходимо получить мандат сенатора. Сам Якушев от комментариев изданию отказался.