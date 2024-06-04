Песков: в Кремле не обсуждается объединение Республики Алтай и Алтайского края

Место Турчака на посту секретаря генсовета «Единой России», в свою очередь, может занять полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) 55-летний Владимир Якушев – об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента. По словам одного из источников, Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Для этого ему будет необходимо получить мандат сенатора. Сам Якушев от комментариев изданию отказался.