Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: в Кремле не обсуждается объединение Республики Алтай и Алтайского края

Ведомости

В Кремле не ведутся обсуждения насчет объединения Республики Алтай и Алтайского края в связи с отставкой губернатора первого региона и якобы возможным уходом с должности главы второго. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас», – сказал Песков.

4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке. В своем Telegram-канале он объяснил, что уход с должности связан с переходом на новую работу. 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что новым главой республики может стать первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Источники «Ведомостей» подтвердили информацию.

Место Турчака на посту секретаря генсовета «Единой России», в свою очередь, может занять полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) 55-летний Владимир Якушев – об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента. По словам одного из источников, Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Для этого ему будет необходимо получить мандат сенатора. Сам Якушев от комментариев изданию отказался.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных