Гаглоев заявил о закрытии границы с Грузией из-за выборов в Южной Осетии
Границы Южной Осетии с Грузией будут закрыты на время выборов депутатов парламента республики, сообщил президент республики Алан Гаглоев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
Гаглоев 4 июня провел совещание с руководителями силовых ведомств и дал поручения по обеспечению безопасности предстоящих выборов депутатов парламента, рассказали в пресс-службе. Власти республики, отметил Гаглоев, следят за распространением отдельными политическими силами «различного рода дезинформации». В частности, появляются данные об открытии в день голосования госграницы с Грузией.
«Пункты пропуска будут работать согласно штатному графику и до 20 июня будут закрыты для перемещения. Поручаю пограничной службе перейти на усиленную охрану границ», – сказал президент.
Силовым структурам необходимо слаженно координировать свои действия и обеспечить максимальную безопасность голосования, все нарушения должны пресекаться, добавил он.
Выборы в парламент республики восьмого созыва пройдут 9 июня.
Границу Южной Осетии с Грузией закрыли в сентябре 2019 г. после выставления грузинского блокпоста в районе югоосетинского села Уиста, пишет ТАСС. Совбез Южной Осетии в августе 2023 г. разрешил жителям приграничных районов пересекать границу с Грузией с 20-го по 30-е число каждого месяца.