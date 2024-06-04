Гаглоев заявил о закрытии границы с Грузией из-за выборов в Южной Осетии

Гаглоев 4 июня провел совещание с руководителями силовых ведомств и дал поручения по обеспечению безопасности предстоящих выборов депутатов парламента, рассказали в пресс-службе. Власти республики, отметил Гаглоев, следят за распространением отдельными политическими силами «различного рода дезинформации». В частности, появляются данные об открытии в день голосования госграницы с Грузией.