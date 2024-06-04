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Гаглоев заявил о закрытии границы с Грузией из-за выборов в Южной Осетии

Ведомости

Границы Южной Осетии с Грузией будут закрыты на время выборов депутатов парламента республики, сообщил президент республики Алан Гаглоев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Гаглоев 4 июня провел совещание с руководителями силовых ведомств и дал поручения по обеспечению безопасности предстоящих выборов депутатов парламента, рассказали в пресс-службе. Власти республики, отметил Гаглоев, следят за распространением отдельными политическими силами «различного рода дезинформации». В частности, появляются данные об открытии в день голосования госграницы с Грузией.

«Пункты пропуска будут работать согласно штатному графику и до 20 июня будут закрыты для перемещения. Поручаю пограничной службе перейти на усиленную охрану границ», – сказал президент. 

Силовым структурам необходимо слаженно координировать свои действия и обеспечить максимальную безопасность голосования, все нарушения должны пресекаться, добавил он.

Выборы в парламент республики восьмого созыва пройдут 9 июня.

Границу Южной Осетии с Грузией закрыли в сентябре 2019 г. после выставления грузинского блокпоста в районе югоосетинского села Уиста, пишет ТАСС. Совбез Южной Осетии в августе 2023 г. разрешил жителям приграничных районов пересекать границу с Грузией с 20-го по 30-е число каждого месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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