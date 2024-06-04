Совет Федерации рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака 5 июня
Совет Федерации включил вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Андрея Турчака в повестку пленарного заседания 5 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.
«Вопрос включен в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации», – цитирует агентстство сенатора.
Турчак назвал предложение возглавить регион честью и личным и профессиональным вызовом и пообещал сделать «все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей республики».