Совет Федерации рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака 5 июня

Совет Федерации включил вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Андрея Турчака в повестку пленарного заседания 5 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.