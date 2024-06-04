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Совет Федерации рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака 5 июня

Ведомости

Совет Федерации включил вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Андрея Турчака в повестку пленарного заседания 5 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«Вопрос включен в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации», – цитирует агентстство сенатора.

4 июня президент РФ Владимир Путин предложил Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Президент отметил, что предложение в том числе обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области. До этого Путин подписал указ об отставке губернатора Алтая Олега Хорохордина. 

Турчак назвал предложение возглавить регион честью и личным и профессиональным вызовом и пообещал сделать «все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей республики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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