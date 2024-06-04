Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай

Хорохордин 4 июня объявил о своей отставке. По его словам, уход с должности связан с переходом на новую работу. Путин в тот же день предложил Турчаку стать врио главы республики. Президент отметил, что предложение, в том числе, обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области.