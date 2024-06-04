Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина. Этим же документом глава государства назначил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы региона.
«В связи с заявлением главы Республики Алтай Хорохордина О.Л. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку главы республики по собственному желанию и назначить Андрея Турчака временно исполняющим главы Республики до вступления в должность лица, избранного главой республики», – говорится в тексте указа.
Хорохордин 4 июня объявил о своей отставке. По его словам, уход с должности связан с переходом на новую работу. Путин в тот же день предложил Турчаку стать врио главы республики. Президент отметил, что предложение, в том числе, обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области.
Вице-спикер Совфеда предложение президента принял и попросил его провести личную встречу после того, как углубится в ситуацию в регионе. В своем Telegram-канале Турчак позднее назвал предложение возглавить регион честью и личным и профессиональным вызовом и пообещал сделать «все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики».
48-летний Турчак начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером Совфеда.