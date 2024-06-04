Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

25 мая Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК, в ходе которой отметил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Тогда президент подчеркивал необходимость наращивания ритмичного обеспечения Вооруженных сил современным высокотехнологическим оружием и техникой, в том числе беспилотными, авиационными и наземными комплексами, высокоточными средствами поражения, средствами РЭБ и системами контрбатарейной борьбы, а также различными видами связи для управления. Глава государства также предложил более эффективно задействовать ресурсы «народного ОПК».