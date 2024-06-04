Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Альянс Моди официально победил на парламентских выборах в Индии

Ведомости

Коалиция премьер-министра Индии Нарендры Моди под названием «Национальный демократический альянс» во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») получила большинство в нижней палате парламента – 292 места. Об этом сообщает индийский портал News18.

Оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, «Индийский национальный инклюзивный альянс развития»), включающий 28 партий во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК), получил 234 места.

Чтобы получить право формировать правительство, партиям необходимо набрать простое большинство свыше 50% мандатов, т. е. 272 и больше мест, в нижней палате парламента – Лок Сабхе. Премьер-министр назначается на должность президентом Индии, но при этом он должен пользоваться доверием большинства депутатов нижней палаты парламента, избираемой каждые пять лет.

Сам Моди заявил о победе своей партии на выборах в Индии 3 июня. Он сказал, что «народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП».

Выборы в парламент и органы местного самоуправления в Индии завершились 1 июня. Голосование началось 19 апреля. В нем могли принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты.

Всего для участия в выборах были зарегистрированы свыше 2600 партий, но главными оппонентами можно считать БДП и коалицию из 26 оппозиционных партий I.N.D.I.A. во главе с ИНК Рахула Ганди – сына предыдущего премьер-министра Раджива Ганди (с 1984 по 1989 г.), представителя влиятельного в Индии политического клана Неру-Ганди.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных