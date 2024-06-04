Альянс Моди официально победил на парламентских выборах в Индии
Коалиция премьер-министра Индии Нарендры Моди под названием «Национальный демократический альянс» во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») получила большинство в нижней палате парламента – 292 места. Об этом сообщает индийский портал News18.
Оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, «Индийский национальный инклюзивный альянс развития»), включающий 28 партий во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК), получил 234 места.
Чтобы получить право формировать правительство, партиям необходимо набрать простое большинство свыше 50% мандатов, т. е. 272 и больше мест, в нижней палате парламента – Лок Сабхе. Премьер-министр назначается на должность президентом Индии, но при этом он должен пользоваться доверием большинства депутатов нижней палаты парламента, избираемой каждые пять лет.
Сам Моди заявил о победе своей партии на выборах в Индии 3 июня. Он сказал, что «народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП».
Выборы в парламент и органы местного самоуправления в Индии завершились 1 июня. Голосование началось 19 апреля. В нем могли принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты.
Всего для участия в выборах были зарегистрированы свыше 2600 партий, но главными оппонентами можно считать БДП и коалицию из 26 оппозиционных партий I.N.D.I.A. во главе с ИНК Рахула Ганди – сына предыдущего премьер-министра Раджива Ганди (с 1984 по 1989 г.), представителя влиятельного в Индии политического клана Неру-Ганди.