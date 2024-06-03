Партия премьера Нарендры Моди победила на выборах в Индии

Партия премьера Нарендры Моди победила на выборах в ИндииОна с союзниками набирает большинство в нижней палате парламента
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о победе своей партии «Бхарати джаната парти» (БДП) на выборах в стране. «Могу с уверенностью сказать, что народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП», – заявил Моди в соцсетях. Согласно подсчетам телеканала NDTV, коалиция Моди под названием «Национальный демократический альянс» во главе с БДП получает большинство в нижней палате парламента.
По предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места из 543. Оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития), включающий 28 партий во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК), получит от 125 до 154 кресел в нижней палате, сообщает NDTV. По словам Моди, оппозиционерам «не удалось найти путь к сердцам избирателей».
Выборы в Индии проходили в семь этапов. Средняя явка на шести предыдущих этапах составила около 62%. Всего проголосовать могло 968,6 млн человек – это больше населения Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых. Чтобы все избиратели смогли проголосовать, в стране было открыто около 1 млн избирательных участков.
Чтобы получить право формировать правительство, партиям необходимо набрать простое большинство свыше 50% мандатов, т. е. 272 и больше мест, в нижней палате парламента – Лок Сабхе. Премьер-министр назначается на должность президентом Индии, но при этом он должен пользоваться доверием большинства депутатов нижней палаты парламента, избираемой каждые пять лет. Фаворитом на этих выборах были БДП и сам Моди, который теперь может быть выдвинут на третий срок.
Основным противником БДП на этих выборах стал ИНК – партия, правившая Индией большую часть времени в период ее независимости. ИНК был отстранен от власти в 2014 г., когда сенсационную победу одержала БДП, а сам альянс получил всего 52 места в нижней палате парламента. Политические противники Моди выстроили свою кампанию на критике правительства из-за растущего социального и экономического неравенства, безработицы среди молодежи и коррупции. Кроме того, ИНК пообещал провести первую за 100 лет покастовую перепись населения, чтобы в дальнейшем расширить поддержку низших каст.
В свою очередь, БДП строила свою избирательную кампанию вокруг религиозного фактора. Моди обвинил оппозиционеров в желании разобщить индусов и передать их блага иноверцам (всего в Индии ислам исповедует почти 200 млн человек). Моди подчеркивает свою принадлежность к индуизму. «Я убежден, что бог послал меня с определенной целью, и, когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», – заявил он в интервью телеканалу NDTV.
Принципиальных отличий новый срок БДП и Моди по сравнению с предыдущим не привнесет, говорит доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский. Во внешней политике Индия продолжит свой многовекторный курс. При этом, как и раньше, возможен отказ ряда индийских компаний от сотрудничества с Россией из-за опасений перед западными вторичными санкциями, но подобные инциденты были и ранее, так что ничего в корне нового такие случаи не принесут, замечает эксперт.
Никаких серьезных изменений в политике БДП и премьер-министра Моди ожидать не придется, согласна главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина. Во внешней политике «все останется как прежде» – Индия продолжит свой гибкий политический курс, руководствуясь своими представлениями о собственных национальных интересах. Таким образом, сохранится прагматичный подход Нью-Дели к международным делам – будет укрепляться сотрудничество и с Западом, и с Россией, если оно будет соответствовать индийским национальным интересам, говорит эксперт.