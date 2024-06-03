Партия премьера Нарендры Моди победила на выборах в Индии

Чтобы получить право формировать правительство, партиям необходимо набрать простое большинство свыше 50% мандатов, т. е. 272 и больше мест, в нижней палате парламента – Лок Сабхе. Премьер-министр назначается на должность президентом Индии, но при этом он должен пользоваться доверием большинства депутатов нижней палаты парламента, избираемой каждые пять лет. Фаворитом на этих выборах были БДП и сам Моди, который теперь может быть выдвинут на третий срок.