Парламент Словении признал Палестину независимым государством
Парламент Словении официально признал Палестину независимым и суверенным государством. Об этом заявила председатель Госсобрания Уршка Клакочар-Зупанчич, сообщает Радио и телевидение Словении.
«Дорогой народ Палестины, сегодняшнее окончательное решение Словении – это послание надежды и мира. Мы верим, что только решение о двух государствах может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
В МИДе добавили, что Словения будет продолжать работать над безопасностью обоих народов – палестинцев и израильтян.
30 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил о намернии республики признать Палестину в качестве независимого и суверенного государства.
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.
3 июня спецдокладчики ООН заявили, что все страны мира должны признать Палестину как независимое государство и использовать все политические и дипломатические ресурсы для немедленного прекращения огня в секторе Газа.