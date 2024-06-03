Спецдокладчики ООН призвали все страны мира признать независимость Палестины
Все страны мира должны признать Палестину как независимое государство и использовать все политические и дипломатические ресурсы для немедленного прекращения огня в секторе Газа, следует из заявления спецдокладчиков ООН, опубликованного управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
Согласно заявлению, это необходимо для достижения прочного мира на Ближнем Востоке и для признания прав палестинского народа и его борьбы за независимость.
«Решение на основе сосуществования двух государств остается единственным согласованным на международном уровне путем к миру и безопасности как для Палестины, так и для Израиля», – говорится в документе.
Спецдокладчики ООН приветствовали признание Палестины как суверенного государства Норвегией, Ирландией и Испанией.
30 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил о решении республики о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства.
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Согласно сообщению правительства Ирландии, в Палестину будет назначен посол страны, а также открыто посольство республики в Рамалле. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил уверенность, что палестинское правительство продолжит «трудную работу по реформированию». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока».
Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.
28 мая парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Палестину нельзя признать независимым государством, поскольку для этого нет предварительных условий.