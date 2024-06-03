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Спецдокладчики ООН призвали все страны мира признать независимость Палестины

Ведомости

Все страны мира должны признать Палестину как независимое государство и использовать все политические и дипломатические ресурсы для немедленного прекращения огня в секторе Газа, следует из заявления спецдокладчиков ООН, опубликованного управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Согласно заявлению, это необходимо для достижения прочного мира на Ближнем Востоке и для признания прав палестинского народа и его борьбы за независимость.

«Решение на основе сосуществования двух государств остается единственным согласованным на международном уровне путем к миру и безопасности как для Палестины, так и для Израиля», – говорится в документе.

Спецдокладчики ООН приветствовали признание Палестины как суверенного государства Норвегией, Ирландией и Испанией.

30 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил о решении республики о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства.

28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Согласно сообщению правительства Ирландии, в Палестину будет назначен посол страны, а также открыто посольство республики в Рамалле. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил уверенность, что палестинское правительство продолжит «трудную работу по реформированию». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока».

Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.

28 мая парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Палестину нельзя признать независимым государством, поскольку для этого нет предварительных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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