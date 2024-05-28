В Норвегии вступило в силу решение о признании Палестины
Решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу, объявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, его слова привела пресс-служба правительства Норвегии.
«Уверен, что палестинское правительство продолжит трудную работу по реформированию и заложит основы для управления Западным Берегом и Газой после прекращения огня», – сказал министр.
По его словам, Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства на протяжении более 30 лет. Глава норвежского МИДа призвал международное сообщество увеличить политическую и экономическую поддержку Палестины и продолжить работу над решением проблемы двух государств.
Эйде указал, что правительство Израиля, в свою очередь, не проявляет никаких признаков конструктивного взаимодействия.
О признании Палестины как независимого государства 22 мая объявили правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г.
МИД Израиля на фоне решений правительств трех стран отозвал послов из Норвегии, Ирландии и Испании для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). При этом независимость государства признали 143 страны, в том числе и государства ЕС.