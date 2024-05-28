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В Норвегии вступило в силу решение о признании Палестины

Ведомости

Решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу, объявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, его слова привела пресс-служба правительства Норвегии.

«Уверен, что палестинское правительство продолжит трудную работу по реформированию и заложит основы для управления Западным Берегом и Газой после прекращения огня», – сказал министр.

По его словам, Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства на протяжении более 30 лет. Глава норвежского МИДа призвал международное сообщество увеличить политическую и экономическую поддержку Палестины и продолжить работу над решением проблемы двух государств.

Эйде указал, что правительство Израиля, в свою очередь, не проявляет никаких признаков конструктивного взаимодействия.

О признании Палестины как независимого государства 22 мая объявили правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г.

МИД Израиля на фоне решений правительств трех стран отозвал послов из Норвегии, Ирландии и Испании для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.

Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). При этом независимость государства признали 143 страны, в том числе и государства ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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