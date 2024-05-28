В Норвегии вступило в силу решение о признании Палестины

По его словам, Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства на протяжении более 30 лет. Глава норвежского МИДа призвал международное сообщество увеличить политическую и экономическую поддержку Палестины и продолжить работу над решением проблемы двух государств.