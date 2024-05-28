Словения, Португалия и Бельгия могут признать Палестину в ближайшее время

В тот же день «РИА Новости» также сообщал, что Палестину могут признать Бельгия и Словения. Об этом рассказал посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Тогда он подчеркнул, что Бельгия позитивно смотрит на признание государства.