Словения, Португалия и Бельгия могут признать Палестину в ближайшее время
Словения, Португалия, Бельгия и Люксембург могут признать Палестину как суверенное государство в ближайшее время. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в комментарии ТАСС.
«Словения – ожидаем на днях. Мы ждем в ближайшее время Люксембург. Мы ждем Бельгию, Португалию», – сказал он.
Дипломат добавил, что наблюдается «большая проблема» внутри Израиля. По его словам, израильтяне, которые имеют двойное гражданство, уехали из страны из-за войны. Таких насчитывается якобы более 500 000 человек.
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
В тот же день «РИА Новости» также сообщал, что Палестину могут признать Бельгия и Словения. Об этом рассказал посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Тогда он подчеркнул, что Бельгия позитивно смотрит на признание государства.
Палестину официально признали 143 страны. Среди них такие страны ЕС, как Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).