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Словения, Португалия и Бельгия могут признать Палестину в ближайшее время

Ведомости

Словения, Португалия, Бельгия и Люксембург могут признать Палестину как суверенное государство в ближайшее время. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в комментарии ТАСС.

«Словения – ожидаем на днях. Мы ждем в ближайшее время Люксембург. Мы ждем Бельгию, Португалию», – сказал он.

Дипломат добавил, что наблюдается «большая проблема» внутри Израиля. По его словам, израильтяне, которые имеют двойное гражданство, уехали из страны из-за войны. Таких насчитывается якобы более 500 000 человек.

22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.

В тот же день «РИА Новости» также сообщал, что Палестину могут признать Бельгия и Словения. Об этом рассказал посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Тогда он подчеркнул, что Бельгия позитивно смотрит на признание государства.

Палестину официально признали 143 страны. Среди них такие страны ЕС, как Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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