Палестина ожидает признания Словенией и Бельгией
Палестина ожидает, что ее вскоре признают Бельгия и Словения, рассказал «РИА Новости» посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
«Мы ожидаем также, что Бельгия тоже признает Палестину в качестве государства. Потому что Бельгия уже разъяснила, что она позитивно смотрит на признание», – заявил дипломат. Он также добавил, что «практически точно» Палестину признает Словения.
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, реагируя на признание Палестины европейскими странами, заявил, что данный шаг является «вознаграждением за террор» радикалов и он не помешает победить боевиков группировки «Хамас».
Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).