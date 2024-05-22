Израиль отозвал посла в Испании для консультаций

СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.