Израиль отозвал посла в Испании для консультаций
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился отозвать для консультаций посла страны в Испании. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Согласно сообщению, Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле на беседу.
«Я приказал немедленно вызвать послов для беседы с выговором, в ходе которых они посмотрят ужасающее видео похищения женщин-наблюдателей, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства», – уточнил министр иностранных дел Израиля (цитата по «РИА Новости»).
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г.
На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).
СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.