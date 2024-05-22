Нетаньяху: признание Палестины странами Европы не помешает победить «Хамас»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в качестве реакции на признание палестинского государства Ирландией, Испанией и Норвегией заявил в видеообращении, что этот шаг является «вознаграждением за террор» радикалов и он не помешает победить группировку «Хамас».
«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство является наградой за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся. Награда за терроризм не принесет мира и не помешает нам победить «Хамас», – заявил глава Израиля (цитата по «РИА Новости»).
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).