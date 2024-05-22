Нетаньяху: признание Палестины странами Европы не помешает победить «Хамас»

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство является наградой за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся. Награда за терроризм не принесет мира и не помешает нам победить «Хамас», – заявил глава Израиля (цитата по «РИА Новости»).