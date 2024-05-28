Правительство Испании официально признало Палестину как государство

22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.