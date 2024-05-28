Правительство Испании официально признало Палестину как государство
Правительство Испании официально признало Палестину как независимое государство. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес на своей странице в соцсети Х.
«На заседании Совета министров мы приняли решение об официальном признании Испанией Палестины как суверенного государства», – сказал он.
До этого Альбарес заявил, что 28 мая Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока».
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступают в силу с 28 мая 2024 г. На фоне заявлений правительств трех стран МИД Израиля сообщил, что отзывает послов из трех стран для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Палестину официально признали 143 страны. Среди них такие страны ЕС, как Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).