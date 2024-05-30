Правительство Словении приняло решение о признании Палестины
Правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого и суверенного государства, объявил премьер-министр Роберт Голоб после заседания кабинета министров, пишет Словенское агентство печати (STA).
Ожидается, что процесс признания Палестины в Словении завершится на следующей неделе, уточняет агентство.
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Согласно сообщению правительства Ирландии, в Палестину будет назначен посол страны, а также открыто посольство республики в Рамалле. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил уверенность, что палестинское правительство продолжит «трудную работу по реформированию». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока». Среди других стран ЕС, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.
28 мая парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Палестину нельзя признать независимым государством, поскольку для этого нет предварительных условий.