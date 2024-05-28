Парламент Дании проголосовал против признания Палестины

28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Согласно сообщению правительства Ирландии, в Палестину будет назначен посол страны, а также открыто посольство республики в Рамалле. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил уверенность, что палестинское правительство продолжит «трудную работу по реформированию». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока».