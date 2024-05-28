Парламент Дании проголосовал против признания Палестины
Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект был предложен в конце февраля. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Палестину нельзя признать независимым государством, поскольку для этого нет предварительных условий. Он отметил, что на данный момент Дания не может признать Палестину, но хочет это сделать.
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Согласно сообщению правительства Ирландии, в Палестину будет назначен посол страны, а также открыто посольство республики в Рамалле. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил уверенность, что палестинское правительство продолжит «трудную работу по реформированию». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что Испания признает Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока».
Среди других стран ЕС, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).