Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства
Правительство Ирландии официально признало Палестину в качестве независимого и суверенного государства, сообщается на сайте кабмина республики.
Согласно сообщению, в Палестине будет назначен посол Ирландии, а также открыто посольство республики в Рамалле.
«Мы верим, что решение о двух государствах – это единственный способ для Израиля и Палестины жить бок о бок в мире и безопасности», – подчеркнул премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
22 мая о признании Палестины как независимого государства объявили правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Официально решения всех трех стран об этом вступили в силу с 28 мая 2024 г.
МИД Израиля на фоне решений правительств трех стран отозвал послов из Норвегии, Ирландии и Испании для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). При этом независимость государства признали 143 страны, в том числе и государства ЕС.