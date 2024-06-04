В Чечне сменился министр транспорта, связи и цифрового развития

Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию. Кадыров подчеркнул, что несмотря на молодой возраст, «он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач».