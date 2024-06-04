В Чечне сменился министр транспорта, связи и цифрового развития
Пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни занял Адам Черхигов. Он сменил на этой должности Рамзана Черхигова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию. Кадыров подчеркнул, что несмотря на молодой возраст, «он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач».
Кадыров также сообщил, что комитет правительства ЧР по дошкольному образованию включат в структуру министерства образования и науки ЧР, чтобы координировать работу в этой сфере эффективнее.
24 мая Кадыров сообщил, что правительство Чечни возглавит Магомед Даудов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты парламента Чеченской Республики.