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В Чечне сменился министр транспорта, связи и цифрового развития

Ведомости

Пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни занял Адам Черхигов. Он сменил на этой должности Рамзана Черхигова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чеченской республики по дошкольному образованию. Кадыров подчеркнул, что несмотря на молодой возраст, «он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач».

Кадыров также сообщил, что комитет правительства ЧР по дошкольному образованию включат в структуру министерства образования и науки ЧР, чтобы координировать работу в этой сфере эффективнее.

24 мая Кадыров сообщил, что правительство Чечни возглавит Магомед Даудов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты парламента Чеченской Республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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