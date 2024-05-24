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Правительство Чечни возглавит Магомед Даудов

Ведомости

Правительство Чечни возглавит Магомед Даудов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил дорогого брата Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», – написал он.

Кадыров заявил, что Даудов займет новый пост после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. Он выразил уверенность, что депутаты парламента поддержат кандидатуру Даудова.

15 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отставке, он был спикером парламента с 2015 г. Как писали «Ведомости», Даудов является одним из главных соратников Кадырова и «двигателем» объявленного в Чечне политического курса.

Указом президента России Владимира Путина от 16 апреля Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. По словам Кадырова, присвоение звания является признанием многолетней и плодотворной деятельности Даудова в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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