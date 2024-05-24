Правительство Чечни возглавит Магомед Даудов
Правительство Чечни возглавит Магомед Даудов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил дорогого брата Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», – написал он.
Кадыров заявил, что Даудов займет новый пост после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. Он выразил уверенность, что депутаты парламента поддержат кандидатуру Даудова.
15 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отставке, он был спикером парламента с 2015 г. Как писали «Ведомости», Даудов является одним из главных соратников Кадырова и «двигателем» объявленного в Чечне политического курса.
Указом президента России Владимира Путина от 16 апреля Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. По словам Кадырова, присвоение звания является признанием многолетней и плодотворной деятельности Даудова в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов страны.