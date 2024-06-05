Палата представителей США одобрила санкции против МУС

Республиканцы в палате представителей хотят запретить любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и лиц из стран-союзников, а также ограничивать выдачу американских виз. Эти ограничения также могут распространиться на родственников подсанкционных лиц.