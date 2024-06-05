Палата представителей США одобрила санкции против МУС
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила газета The Hill.
За законопроект проголосовали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа. Против выступили 155, все – демократы. И только двое республиканцев воздержались.
Но документ получит законную силу только если будет одобрен в сенате (там большинство у демократов – «Ведомости») и подписан президентом США Джо Байденом.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена выступает против этого законопроекта и видит «другие способы поддержать Израиль».
Республиканцы в палате представителей хотят запретить любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и лиц из стран-союзников, а также ограничивать выдачу американских виз. Эти ограничения также могут распространиться на родственников подсанкционных лиц.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. В связи с этим многие американские политики, в особенности республиканцы, призвали ввести ограничения в отношении инстанции.