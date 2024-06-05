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Палата представителей США одобрила санкции против МУС

Ведомости

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила газета The Hill.

За законопроект проголосовали 247 конгрессменов: 205 республиканцев и 42 демократа. Против выступили 155, все – демократы. И только двое республиканцев воздержались.

Но документ получит законную силу только если будет одобрен в сенате (там большинство у демократов – «Ведомости») и подписан президентом США Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена выступает против этого законопроекта и видит «другие способы поддержать Израиль».

Республиканцы в палате представителей хотят запретить любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и лиц из стран-союзников, а также ограничивать выдачу американских виз. Эти ограничения также могут распространиться на родственников подсанкционных лиц.

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. В связи с этим многие американские политики, в особенности республиканцы, призвали ввести ограничения в отношении инстанции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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