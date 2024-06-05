ЦИК передал депутатские мандаты телеведущей и главе одного из районов Татарстана
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ передала мандаты председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской и экс-депутата Вадима Белоусова телеведущей Марине Ким и главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
Такое решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий Ямпольской и Белоусова.
«Анатолий Иванов (Единая Россия) и Марина Ким (Справедливая Россия – за правду) зарегистрированы в качестве депутатов Госдумы», – говорится в сообщении.
30 мая «Единая Россия» сообщила, что генсовет партии передаст вакантный мандат депутата Госдумы Иванову. Мандат освободился после того, как были прекращены полномочия Ямпольской. Она стала советником президента России Владимира Путина.
14 мая Путин подписал указ о назначении Ямпольской своим советником. 21 мая глава государства освободил от должности советника президента Владимира Толстого, который занимал пост советника президента РФ по культуре с 2012 г.
Белоусов, заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере, был лишен мандата 1 ноября 2023 г. Верховный суд РФ 27 декабря 2023 г. отменил приговор и направил уголовное дело в отношении экс-депутата на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
27 февраля Белоусов был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о взятке в 3,25 млрд руб.