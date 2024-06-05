ЦИК передал депутатские мандаты телеведущей и главе одного из районов Татарстана

Белоусов, заочно приговоренный к 10 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере, был лишен мандата 1 ноября 2023 г. Верховный суд РФ 27 декабря 2023 г. отменил приговор и направил уголовное дело в отношении экс-депутата на новое рассмотрение в Мосгорсуд.