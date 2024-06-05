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Мосгордума назначила выборы на 8 сентября

Ведомости

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию Думы VIII созыва», – отметил он.

По его словам, постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва» принято. Его опубликуют в течение пяти дней, это даст старт избирательной кампании. В 2024 г. истекает пятилетний срок полномочий депутатов седьмого созыва.

Шапошников выразил уверенность, что предстоящее голосование станет «честной, конкурентной кампанией с сохранением московского стандарта выборов». В течение 30 дней после опубликования решения о назначении выборов должны быть выдвинуты кандидаты в депутаты, а также собраны подписи в их поддержку.

На выборах 2024 г. все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали «Ведомости» в начале апреля.

31 мая список своих кандидатов на выдвижение опубликовала «Единая Россия». В числе кандидатов, которые избираются в Мосгордуму впервые, – певец и телеведущий Родион Газманов, биатлонистка Ольга Зайцева и фигуристка Ирина Слуцкая. Также снова намерен баллотироваться Шапошников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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