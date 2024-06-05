Мосгордума назначила выборы на 8 сентября
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию Думы VIII созыва», – отметил он.
По его словам, постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва» принято. Его опубликуют в течение пяти дней, это даст старт избирательной кампании. В 2024 г. истекает пятилетний срок полномочий депутатов седьмого созыва.
Шапошников выразил уверенность, что предстоящее голосование станет «честной, конкурентной кампанией с сохранением московского стандарта выборов». В течение 30 дней после опубликования решения о назначении выборов должны быть выдвинуты кандидаты в депутаты, а также собраны подписи в их поддержку.
На выборах 2024 г. все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали «Ведомости» в начале апреля.
31 мая список своих кандидатов на выдвижение опубликовала «Единая Россия». В числе кандидатов, которые избираются в Мосгордуму впервые, – певец и телеведущий Родион Газманов, биатлонистка Ольга Зайцева и фигуристка Ирина Слуцкая. Также снова намерен баллотироваться Шапошников.