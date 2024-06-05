Мосгордума назначила выборы на 8 сентября

Шапошников выразил уверенность, что предстоящее голосование станет «честной, конкурентной кампанией с сохранением московского стандарта выборов». В течение 30 дней после опубликования решения о назначении выборов должны быть выдвинуты кандидаты в депутаты, а также собраны подписи в их поддержку.