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Мантуров: мир вошел в фазу военных конфликтов

Ведомости

Мир вошел в определенную фазу военных конфликтов, по завершении боевых действий на Украине поставки оборонной продукции другим странам могут возобновиться. Об этом на ПМЭФе сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«На ближайшую перспективу, это касается не только России, в целом мир вошел в определенную фазу военных конфликтов», – сказал он.

По его словам, после завершения спецоперации может встать вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки отечественными предприятиями ОПК своей продукции по линии оборонно-технического сотрудничества.

«Очень большое количество стран сегодня, получив референцию по нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции», – добавил Мантуров.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня допустил поставки вооружения в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». 6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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