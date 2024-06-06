Мантуров: мир вошел в фазу военных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин 5 июня допустил поставки вооружения в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». 6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада.