Мантуров: мир вошел в фазу военных конфликтов
Мир вошел в определенную фазу военных конфликтов, по завершении боевых действий на Украине поставки оборонной продукции другим странам могут возобновиться. Об этом на ПМЭФе сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«На ближайшую перспективу, это касается не только России, в целом мир вошел в определенную фазу военных конфликтов», – сказал он.
По его словам, после завершения спецоперации может встать вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки отечественными предприятиями ОПК своей продукции по линии оборонно-технического сотрудничества.
«Очень большое количество стран сегодня, получив референцию по нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции», – добавил Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин 5 июня допустил поставки вооружения в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». 6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада.