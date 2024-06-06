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Медведев прокомментировал возможную отправку оружия в другие страны

Ведомости

Заявление президента России Владимира Путина о возможной отправке российского оружия в другие страны, состоящие в конфликте с Америкой и странами НАТО, – весьма существенное изменение нашей внешней политики. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что глава государства намеренно не называл регионы, в которые будет отправлено российское вооружение: ими могут стать все, кто считает Запад своим врагом.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – добавил зампредседателя Совбеза.

Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 5 июня заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, если «кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий» для ударов по России, то у России также есть право поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

Президент добавил, что удары по территории России при участии стран Запада будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать безопасность. По словам Путина, подобные действия будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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