Медведев прокомментировал возможную отправку оружия в другие страны
Заявление президента России Владимира Путина о возможной отправке российского оружия в другие страны, состоящие в конфликте с Америкой и странами НАТО, – весьма существенное изменение нашей внешней политики. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что глава государства намеренно не называл регионы, в которые будет отправлено российское вооружение: ими могут стать все, кто считает Запад своим врагом.
«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – добавил зампредседателя Совбеза.
Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 5 июня заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, если «кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий» для ударов по России, то у России также есть право поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
Президент добавил, что удары по территории России при участии стран Запада будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать безопасность. По словам Путина, подобные действия будут расцениваться как прямая вовлеченность в войну против России.