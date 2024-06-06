Медведев прокомментировал возможную отправку оружия в другие страны

Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 5 июня заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, если «кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий» для ударов по России, то у России также есть право поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».