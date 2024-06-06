Дуда созвал совбез Польши из-за задержания стрелявших в беженцев военных
Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности (совбез) в связи с задержанием военнослужащих республики, которые сделали предупредительные выстрелы в сторону беженцев на границе с Белоруссией. Об этом сообщает портал Onet.
«Стрельба на границе произошла два месяца назад – в марте. <…> Учитывая то, что происходит на границе, я созвал Совет национальной безопасности», – цитирует портал Дуду.
Президент добавил, что заседание Совбеза состоится, вероятно, 10 июня.
Ранее 5 июня портал сообщил, что военная полиция задержала троих солдат, которые открыли предупредительный огонь по наступающим беженцам. Двоим из них прокуратура уже предъявила обвинения в превышении полномочий и создании угрозы жизни другим людям. По сведениям портала, инцидент произошел в конце марта – начале апреля на участке польско-белорусской границы в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне.
2 мая погранслужба Польши сообщила, что нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией: камнями в лицо были ранены сотрудник погранслужбы и солдат. В конце апреля – начале мая польские пограничники зарегистрировали 469 попыток незаконного пересечения границы. Всего в апреле 2024 г. было зафиксировано более 5300 таких попыток. О нападении нелегальных мигрантов на польских пограничников при попытке пересечь польско-белорусскую границу также сообщалось в марте 2023 г.