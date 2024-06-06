Дуда созвал совбез Польши из-за задержания стрелявших в беженцев военных

2 мая погранслужба Польши сообщила, что нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией: камнями в лицо были ранены сотрудник погранслужбы и солдат. В конце апреля – начале мая польские пограничники зарегистрировали 469 попыток незаконного пересечения границы. Всего в апреле 2024 г. было зафиксировано более 5300 таких попыток. О нападении нелегальных мигрантов на польских пограничников при попытке пересечь польско-белорусскую границу также сообщалось в марте 2023 г.