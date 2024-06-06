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Дуда созвал совбез Польши из-за задержания стрелявших в беженцев военных

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности (совбез) в связи с задержанием военнослужащих республики, которые сделали предупредительные выстрелы в сторону беженцев на границе с Белоруссией. Об этом сообщает портал Onet.

«Стрельба на границе произошла два месяца назад – в марте. <…> Учитывая то, что происходит на границе, я созвал Совет национальной безопасности», – цитирует портал Дуду.

Президент добавил, что заседание Совбеза состоится, вероятно, 10 июня.

Ранее 5 июня портал сообщил, что военная полиция задержала троих солдат, которые открыли предупредительный огонь по наступающим беженцам. Двоим из них прокуратура уже предъявила обвинения в превышении полномочий и создании угрозы жизни другим людям. По сведениям портала, инцидент произошел в конце марта – начале апреля на участке польско-белорусской границы в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне.

2 мая погранслужба Польши сообщила, что нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией: камнями в лицо были ранены сотрудник погранслужбы и солдат. В конце апреля – начале мая польские пограничники зарегистрировали 469 попыток незаконного пересечения границы. Всего в апреле 2024 г. было зафиксировано более 5300 таких попыток. О нападении нелегальных мигрантов на польских пограничников при попытке пересечь польско-белорусскую границу также сообщалось в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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