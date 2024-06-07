Байден встретится с Зеленским 7 июня
Президент США Джо Байден 7 июня проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщает пресс-пул журналистов Белого дома со ссылкой на официальный график, опубликованный администрацией США.
Встреча состоится в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Повестка, которую планируют обсудить лидеры двух стран, не уточняется.
В этот же день встречу с Зеленским проведет президент Франции Эммануэль Макрон. Стороны обсудят потребности Украины в контексте боевых действий.
Байден и Зеленский находятся во Франции по случаю 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии. 6 июня, выступая в Нормандии с речью, президент США подчеркнул, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине. В тот же день Макрон объявил о передаче ВСУ нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5. Он добавил, что Франция также намерена обучить 4500 украинских военных.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Москва не раз призывала прекратить поставки западного вооружения ВСУ, отмечая, что они не могут повлиять на ход боевых действий.
Комментируя информацию о планах Франции направить на Украину военных инструкторов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию, а у иностранных специалистов, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.