Байден встретится с Зеленским 7 июня

Байден и Зеленский находятся во Франции по случаю 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии. 6 июня, выступая в Нормандии с речью, президент США подчеркнул, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине. В тот же день Макрон объявил о передаче ВСУ нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5. Он добавил, что Франция также намерена обучить 4500 украинских военных.