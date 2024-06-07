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Байден встретится с Зеленским 7 июня

Ведомости

Президент США Джо Байден 7 июня проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщает пресс-пул журналистов Белого дома со ссылкой на официальный график, опубликованный администрацией США.

Встреча состоится в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Повестка, которую планируют обсудить лидеры двух стран, не уточняется. 

В этот же день встречу с Зеленским проведет президент Франции Эммануэль Макрон. Стороны обсудят потребности Украины в контексте боевых действий.

Байден и Зеленский находятся во Франции по случаю 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии. 6 июня, выступая в Нормандии с речью, президент США подчеркнул, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине. В тот же день Макрон объявил о передаче ВСУ нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5. Он добавил, что Франция также намерена обучить 4500 украинских военных.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Москва не раз призывала прекратить поставки западного вооружения ВСУ, отмечая, что они не могут повлиять на ход боевых действий. 

Комментируя информацию о планах Франции направить на Украину военных инструкторов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию, а у иностранных специалистов, которые могут находиться на Украине, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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