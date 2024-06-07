Путин заявил о смещении центров мирового развития из Европы в Азию
Центры мирового развития когда-то действительного были в Европе, но сейчас они смещаются в Азию, заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, потому что основное развитие там было <…> Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию – это без всяких сомнений. И, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития», – сказал Путин.
Президент также отметил, что только административными способами довольно трудно организовать работу крупных компаний в Сибири, поскольку нужно не просто построить здание на месте, но еще и привлечь специалистов.
7 июня в 15:00 началось пленарное заседание с участием Путина. В рамках мероприятия также прошли выступления президентов Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.