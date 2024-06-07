Путин оценил идею создания третьей столицы России
Думать о создании третьей столицы России можно, но делать это через создание привлекательных условий. Об этом на пленарном заседании ПМЭФа заявил президент РФ Владимир Путин.
Модератор Сергей Караганов задал вопрос Путину о возможности создания третьей столицы России. Караганов поинтересовался, не хочет ли Путин «повторить подвиг Петра Алексеевича» (Петра I).
«Петр Алексеевич был историческая личность, царь всея Руси, потом император. Это были другие условия, это было другое состояние общества, другие целеполагания», – ответил президент, отметив, что думать о создании третьей столицы можно, но делать это через создание привлекательных условий.
Днем 7 июня на площадке ПМЭФа проходит пленарное заседание с участие Путина, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Мнангагвы.