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Путин оценил идею создания третьей столицы России

Ведомости

Думать о создании третьей столицы России можно, но делать это через создание привлекательных условий. Об этом на пленарном заседании ПМЭФа заявил президент РФ Владимир Путин.

Модератор Сергей Караганов задал вопрос Путину о возможности создания третьей столицы России. Караганов поинтересовался, не хочет ли Путин «повторить подвиг Петра Алексеевича» (Петра I).

«Петр Алексеевич был историческая личность, царь всея Руси, потом император. Это были другие условия, это было другое состояние общества, другие целеполагания», – ответил президент, отметив, что думать о создании третьей столицы можно, но делать это через создание привлекательных условий.

Днем 7 июня на площадке ПМЭФа проходит пленарное заседание с участие Путина, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Мнангагвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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