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Минобороны России сообщило об уничтожении 25 БПЛА над регионами

Ведомости

Средства ПВО ночью уничтожили 25 БПЛА над российскими регионами и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

Два БПЛА сбили над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над Белгородской, еще по одному сбиты над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Еще пять дронов уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, шесть перехватили над Краснодарским краем.

В акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие к Крымскому полуострову, добавили в оборонном ведомстве. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что один катер был уничтожен в районе Стрелецкой бухты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки повреждены кровля и фасад храма Петра и Павла, который находится на Прохоровском поле. Храм построен в память о воинах, погибших в крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 г. в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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