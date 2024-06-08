Минобороны России сообщило об уничтожении 25 БПЛА над регионами

Два БПЛА сбили над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над Белгородской, еще по одному сбиты над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Еще пять дронов уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, шесть перехватили над Краснодарским краем.