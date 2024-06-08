Минобороны России сообщило об уничтожении 25 БПЛА над регионами
Средства ПВО ночью уничтожили 25 БПЛА над российскими регионами и два безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.
Два БПЛА сбили над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над Белгородской, еще по одному сбиты над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Еще пять дронов уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, шесть перехватили над Краснодарским краем.
В акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие к Крымскому полуострову, добавили в оборонном ведомстве. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что один катер был уничтожен в районе Стрелецкой бухты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки повреждены кровля и фасад храма Петра и Павла, который находится на Прохоровском поле. Храм построен в память о воинах, погибших в крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 г. в ходе оборонительной фазы Курской битвы.