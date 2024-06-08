СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после удара ВСУ по Садовому
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Главное следственное управление СК России начало расследование уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить лица, которые отдавали приказы об атаке, и тех, кто их исполнял.
«Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание», – говорится в сообщении ведомства.
В результате атаки ВСУ был разрушен магазин. По информации СК, после целенаправленной атаки на объект гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. После обстрела были полностью разрушены два дома, всего пострадали 33 жилых строения, шестеро жителей погибли.