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СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после удара ВСУ по Садовому

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Главное следственное управление СК России начало расследование уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить лица, которые отдавали приказы об атаке, и тех, кто их исполнял.

«Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание», – говорится в сообщении ведомства.

В результате атаки ВСУ был разрушен магазин. По информации СК, после целенаправленной атаки на объект гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.

7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. После обстрела были полностью разрушены два дома, всего пострадали 33 жилых строения, шестеро жителей погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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