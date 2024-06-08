СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после удара ВСУ по Садовому

7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. После обстрела были полностью разрушены два дома, всего пострадали 33 жилых строения, шестеро жителей погибли.