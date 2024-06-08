США официально начали вывод войск из Нигера

В Нигере базировались более 1000 военнослужащих США, которые действовали с двух военных баз. С одной из них они наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в Нигере произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США.