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США официально начали вывод войск из Нигера

Ведомости

США официально начали вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба армии республики полковник Мамане Сани Киау, его слова приводит Sputnik.

«С момента подписания соглашения о выводе американских войск 19 мая 2024 г. Нигер уже покинули 269 военнослужащих», – сказал он.

В Нигере базировались более 1000 военнослужащих США, которые действовали с двух военных баз. С одной из них они наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в Нигере произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США.

19 мая США и Нигер подписали совместное коммюнике, согласно которому вывод американских войск должен завершиться не позднее 15 сентября. Власти Нигера этой весной заявил, что присутствие американцев было незаконным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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