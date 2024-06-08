США официально начали вывод войск из Нигера
США официально начали вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба армии республики полковник Мамане Сани Киау, его слова приводит Sputnik.
«С момента подписания соглашения о выводе американских войск 19 мая 2024 г. Нигер уже покинули 269 военнослужащих», – сказал он.
В Нигере базировались более 1000 военнослужащих США, которые действовали с двух военных баз. С одной из них они наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в Нигере произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США.
19 мая США и Нигер подписали совместное коммюнике, согласно которому вывод американских войск должен завершиться не позднее 15 сентября. Власти Нигера этой весной заявил, что присутствие американцев было незаконным.