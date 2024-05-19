США выведут войска из Нигера не позднее 15 сентября
Вывод американских войск из Нигера начался и должен завершиться не позднее 15 сентября, передает AFP со ссылкой на совместное заявление двух стран.
Процесс вывода войск начался по требованию военного руководства западноафриканской страны. Ниамей этой весной заявил, что присутствие американцев было незаконным, напоминает агентство. Теперь стороны объявили, что достигли соглашения. По данным AFP, решение было принято после нескольких дней переговоров между делегацией министерства обороны США и нигерийскими коллегами в Ниамее на этой неделе. Вывод американских войск, как отмечается в заявлении, «никоим образом» не повлияет на связи, касающиеся развития Нигера.
В Нигере базировалось более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в стране произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США. 20 апреля Reuters сообщил, что Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.
В апреле министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба сообщил, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы российские специалисты занимались подготовкой военных страны. 3 мая СМИ писали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В мае глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал вывод всех американских войск из африканской страны.