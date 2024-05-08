Глава Пентагона анонсировал вывод всех американских войск из Нигера

В Нигере базировалось более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в стране произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США. 20 апреля Reuters сообщило, что Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.