Глава Пентагона анонсировал вывод всех американских войск из Нигера
США выведут все свои войска из Нигера, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», – сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США (цитата по ТАСС).
В Нигере базировалось более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В 2023 г. в стране произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США. 20 апреля Reuters сообщило, что Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.
В апреле министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба сообщил, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы российские специалисты занимались подготовкой военных страны. «Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», – заявлял Тумба на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
3 мая СМИ писали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В Пентагоне заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США. Американские военнослужащие в Нигере объявили повышенную готовность на фоне данной ситуации.