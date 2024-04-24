Нигер выразил заинтересованность в работе с Россией при подготовке военных
Правительство Нигера заинтересовано в том, чтобы российские специалисты занимались подготовкой его военных. Об этом заявил министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления африканской страны Мохамед Тумба.
«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска», – сказал Тумба на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС).
20 апреля Reuters писал, что США выведут своих военных из Нигера на фоне достижения соглашения между заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и руководством африканского государства. О выводе американских военных из Нигера также сообщила газета The New York Times. В марте правительство Нигера заявило о немедленной отмене военного соглашения, которое позволяло военнослужащим и гражданскому персоналу министерства обороны США находиться на территории страны.
В 2023 г. в Нигере базировались немного более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот. Лидером страны стал начальник президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа военный совет сформировал гражданское правительство.