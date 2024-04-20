США выведут своих военнослужащих из Нигера

Как отмечает Reuters, в 2023 г. в Нигере базировались немного более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).