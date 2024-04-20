США выведут своих военнослужащих из Нигера
США выведут своих военных из Нигера на фоне достижения соглашения между заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и руководством африканского государства, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В ближайшие дни будут проведены переговоры о том, как будет выглядеть сокращение численности американских войск в стране, сказал источник Reuters. Он добавил, что между США и Нигером сохранятся дипломатические и экономические отношения. О выводе американских военных из Нигера также сообщает The New York Times.
В марте правительство Нигера заявило о немедленной отмене военного соглашения, которое позволяло военнослужащим и гражданскому персоналу министерства обороны США находиться на территории страны.
Как отмечает Reuters, в 2023 г. в Нигере базировались немного более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот, в ходе которого новым лидером страны стал начальник президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа военный совет сформировал гражданское правительство.