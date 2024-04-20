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США выведут своих военнослужащих из Нигера

Ведомости

США выведут своих военных из Нигера на фоне достижения соглашения между заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и руководством африканского государства, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В ближайшие дни будут проведены переговоры о том, как будет выглядеть сокращение численности американских войск в стране, сказал источник Reuters. Он добавил, что между США и Нигером сохранятся дипломатические и экономические отношения. О выводе американских военных из Нигера также сообщает The New York Times.

В марте правительство Нигера заявило о немедленной отмене военного соглашения, которое позволяло военнослужащим и гражданскому персоналу министерства обороны США находиться на территории страны.

Как отмечает Reuters, в 2023 г. в Нигере базировались немного более 1000 американских военнослужащих. Они действовали с двух военных баз, с одной из которых американские солдаты с 2018 г. наносили удары по боевикам террористических группировок «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

27 июля 2023 г. в Нигере произошел военный переворот, в ходе которого новым лидером страны стал начальник президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа военный совет сформировал гражданское правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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