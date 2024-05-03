Пентагон: российские силы разместились на одной базе с военными США в Нигере

В Пентагоне «РИА Новости» заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США пишет, что российский персонал использует отдельный ангар и «не смешиваются» с американскими силами.