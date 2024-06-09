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Два корабля загорелись после ракетного удара у берегов Йемена

Ведомости

Два судна загорелись после попадания снаряда в Аденском заливе, пишет Reuters со ссылкой на два британских морских агентства.

Британская фирма Ambrey сообщила 9 июня, что грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды было поражено ракетой в 83 морских милях к юго-востоку от Аденского залива и загорелось. Пожар локализован. 

8 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на корабль в 80 морских милях к юго-востоку от Аденского залива. «Корабль направлялся на юго-запад вдоль Аденского залива со скоростью 8,2 узла, когда передовая станция была поражена ракетой. Начался пожар, но его удалось нейтрализовать», – говорится в сообщении  Ambrey. Вторая ракета была замечена, но не попала в корабль. Во время инцидента люди на борту небольших лодок, находившихся поблизости, открыли огонь по кораблю. Ambrey сообщила, что судно изменило курс на левый берег и увеличило скорость, добавив, что «о травмах не сообщалось».

Отдельно Ambrey и UKMTO заявили, что получили сообщение о другом инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аденского залива. Судно получило попадание неизвестного снаряда в кормовую часть, в результате чего возник пожар. 

UKMTO 6 июня сообщало о нападении на судно в 27 морских милях от Аль-Муха (Йемен). «Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью», – говорилось в сообщении. 

31 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 

Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют суда и корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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