Два корабля загорелись после ракетного удара у берегов Йемена

8 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на корабль в 80 морских милях к юго-востоку от Аденского залива. «Корабль направлялся на юго-запад вдоль Аденского залива со скоростью 8,2 узла, когда передовая станция была поражена ракетой. Начался пожар, но его удалось нейтрализовать», – говорится в сообщении Ambrey. Вторая ракета была замечена, но не попала в корабль. Во время инцидента люди на борту небольших лодок, находившихся поблизости, открыли огонь по кораблю. Ambrey сообщила, что судно изменило курс на левый берег и увеличило скорость, добавив, что «о травмах не сообщалось».