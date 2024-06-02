UKMTO сообщило о взрыве в Красном море у Йемена

31 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 27 апреля стало известно, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.