UKMTO сообщило о взрыве в Красном море у Йемена
У йеменского порта Ходейда произошел взрыв, сообщает управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 48 морских милях юго-западу от Ходейды, Йемен», – говорится в сообщении.
Свидетелем инцидента стал капитан корабля, взрыв произошел на «значительном расстоянии от судна». Судно и экипаж признаны находящимися в безопасности, корабль неправился в следующий порт захода.
31 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 27 апреля стало известно, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.