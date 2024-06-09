СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области местные паблики сообщают о взрывах, пишет украинское издание «Страна». Телеканал ТСН также сообщил о взрывах.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что утром в регионе была объявлена воздушная тревога. 8 июня он дважды оповещал о воздушной тревоге.
8 июня украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.