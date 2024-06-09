Песков: Запад переводит СМИ в подцензурное состояние
Западные страны подготавливаются к конфликту с Россией и в «предвоенном экстазе» начинают ущемлять интересы СМИ, переводя их в подцензурное состояние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Песков уточнил, что все международные информационные агентства согласились принять участие во встрече с президентом России Владимиром Путин и были заинтересованы в этом. По его словам, в настоящее время для серьезного СМИ встреча с Путиным является большим шансом получить оценку происходящего из первых рук. При этом пресс-секретарь президента заметил, что некоторые материалы в уважаемых изданиях США, Великобритании и других стран написаны под диктовку.
«Их редакционная политика, я убежден, не является свободной в полном смысле этого слова», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что поддерживать диалог с западными СМИ необходимо, чтобы объяснять свою позицию. Песков сравнил контакты с иностранными изданиями с ездой велосипеде, где нельзя останавливаться и нужно постоянно «крутить педали».
5 июня Путин более трех с половиной часов разговаривал с руководителями международных информационных агентств. Глава государства общался с ними в Санкт-Петербурге, где проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, представители СМИ из стран недружественных задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16 вопросов. Но после первого круга вопросов пошли по второму.