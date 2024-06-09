Песков: Запад переводит СМИ в подцензурное состояние

Песков уточнил, что все международные информационные агентства согласились принять участие во встрече с президентом России Владимиром Путин и были заинтересованы в этом. По его словам, в настоящее время для серьезного СМИ встреча с Путиным является большим шансом получить оценку происходящего из первых рук. При этом пресс-секретарь президента заметил, что некоторые материалы в уважаемых изданиях США, Великобритании и других стран написаны под диктовку.