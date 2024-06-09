Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: Запад переводит СМИ в подцензурное состояние

Ведомости

Западные страны подготавливаются к конфликту с Россией и в «предвоенном экстазе» начинают ущемлять интересы СМИ, переводя их в подцензурное состояние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Песков уточнил, что все международные информационные агентства согласились принять участие во встрече с президентом России Владимиром Путин и были заинтересованы в этом. По его словам, в настоящее время для серьезного СМИ встреча с Путиным является большим шансом получить оценку происходящего из первых рук. При этом пресс-секретарь президента заметил, что некоторые материалы в уважаемых изданиях США, Великобритании и других стран написаны под диктовку.

«Их редакционная политика, я убежден, не является свободной в полном смысле этого слова», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что поддерживать диалог с западными СМИ необходимо, чтобы объяснять свою позицию. Песков сравнил контакты с иностранными изданиями с ездой велосипеде, где нельзя останавливаться и нужно постоянно «крутить педали».

5 июня Путин более трех с половиной часов разговаривал с руководителями международных информационных агентств. Глава государства общался с ними в Санкт-Петербурге, где проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, представители СМИ из стран недружественных задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16 вопросов. Но после первого круга вопросов пошли по второму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных