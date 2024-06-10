Володин: Макрону и Шольцу следует уйти в отставку после выборов в Европарламент
Партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца «с треском проиграли» на выборах в Европарламент, но такие результаты были предсказуемы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя промежуточные итоги.
«Результаты во Франции и Германии прогнозируемые. Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.
Получение партией «Ренессанс» Макрона в два раза меньше голосов (15,2%), чем у оппозиции – партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (32%) – Володин назвал крахом политики действующего президента Франции.
Для Социал-демократической партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю, обратил внимание спикер Госдумы. Она набрала 14% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС, 30%) и «Альтернативе для Германии» (АдГ, 16%). По мнению Володина, правящая коалиция Шольца лишилась поддержки народа Германии.
Российский политик отметил, что Макрону и Шольцу правильно будет самим уйти в отставку и «перестать издеваться над гражданами своих государств».
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным данным, националистические партии ряда стран, включая Францию, Германию и Австрию, смогли улучшить позиции. 9 июня Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов.
Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман задался вопросом, обладает ли Шольц по-прежнему легитимностью после результатов выборов. По его словам, канцлер должен либо поставить в Бундестаге (парламенте) вопрос о вотуме доверия правительству, либо сменить курс.