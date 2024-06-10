Володин: Макрону и Шольцу следует уйти в отставку после выборов в Европарламент

Партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца «с треском проиграли» на выборах в Европарламент, но такие результаты были предсказуемы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя промежуточные итоги.