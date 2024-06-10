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Володин: Макрону и Шольцу следует уйти в отставку после выборов в Европарламент

Ведомости

Партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца «с треском проиграли» на выборах в Европарламент, но такие результаты были предсказуемы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя промежуточные итоги.

«Результаты во Франции и Германии прогнозируемые. Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.

Получение партией «Ренессанс» Макрона в два раза меньше голосов (15,2%), чем у оппозиции – партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (32%) – Володин назвал крахом политики действующего президента Франции.

Для Социал-демократической партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю, обратил внимание спикер Госдумы. Она набрала 14% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС, 30%) и «Альтернативе для Германии» (АдГ, 16%). По мнению Володина, правящая коалиция Шольца лишилась поддержки народа Германии.

Российский политик отметил, что Макрону и Шольцу правильно будет самим уйти в отставку и «перестать издеваться над гражданами своих государств».

Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным данным, националистические партии ряда стран, включая Францию, Германию и Австрию, смогли улучшить позиции. 9 июня Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман задался вопросом, обладает ли Шольц по-прежнему легитимностью после результатов выборов. По его словам, канцлер должен либо поставить в Бундестаге (парламенте) вопрос о вотуме доверия правительству, либо сменить курс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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